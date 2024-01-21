TV yıldızının Oğlu hayatını kaybetti

“Modern Rehinciler” yıldızı Rick Harrison'ın oğlu Adam Harrison, 39 yaşında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti.





Harrison, aşırı dozda uyuşturucudan trajik bir şekilde vefat eden oğlunun fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, "Her zaman kalbimde olacaksın! Seni seviyorum Adam" diye yazdı ve kırık bir kalp emojisi de ekledi.









Adam'ın ölümü ilk olarak TMZ tarafından bildirildi ancak aşırı doz olduğu söylenen ölüm nedeni henüz doğrulanmadı. Aile yaptığı açıklamada, "Ailemiz Adam'ın ölümü nedeniyle son derece üzgün. Onun kaybının acısını çekerken mahremiyet istiyoruz." diye belirtti.









“Modern Rehinciler” programının tanınan bir yüzü olan Adam, genellikle ilgi odağının dışında kalmayı tercih ediyordu.





Sevenleri de baba Harrison’ın gönderisinin altına, "Kaybınız için çok üzgünüm", "Hiçbir ebeveyn, çocuklarının kendilerinden önce gitmesini izlemek zorunda kalmamalı. Yine de onu diğer tarafta göreceksiniz. Bu arada güçlü kalın." şeklinde yorumlar yaptı.