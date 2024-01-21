Fenerbahçe, Samsunspor'a takıldı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve kendi sahasında 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı.





Maçın 12. dakikasında, Dusan Tadic'in şık pasında İrfan Can Kahveci kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu golle sonuçlandırdı ve skoru 1-0 yaptı. İlk yarıda 3 net gol pozisyonundan yararlanamayan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda istediği tempoyu ayarlayamayan Fenerbahçe, Emre Kılınç'ın 62. dakikada sağ çaprazdan kaleye yolladığı müthiş frikik golüyle üstünlüğünü kaybetti ve skor 1-1'e geldi.



Golden sonra oyuncu değişiklikleri yapan İsmail Kartal, 70.dakikada Joshua King, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, 80. dakikada Emre Mor ve 87'de Rade Krunic'i oyuna aldı. Ancak bu değişiklikler de Fenerbahçe'nin tekrar öne geçmesini sağlamadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.







Lider Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 54 yaparken, Samsunspor 22 puana ulaştı. Fenerbahçe yenilmezlik serisini 10 maça çıkarsa da, ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve zirve yarışında yara aldı.