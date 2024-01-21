Son rakam açıklandı: Gazze'deki can kaybı kaç oldu?

İsrail ile Hamas arasında savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bini aştı.







ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığının bugün yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 25 bin 105'e yükseldi. Saldırılarda 62 bin 681 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğu ifade ediliyor.





Açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu sadece son 24 saat içinde 178 kişinin öldürüldüğü, 293 kişinin ise yaralandığı belirtildi.





İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ndeki operasyon sırasında "çok sayıda teröristin" öldürüldüğü ve çok sayıda silah bulunduğu bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, silahlı Filistinlilerin ateş ettiği bir binaya yönelik saldırıda "tehdidin bertaraf edildiği" ifade edildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de "15 teröristin etkisiz hale getirildiği" belirtildi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise hava kuvvetlerinin desteği ile keskin nişancıların "çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdiği" ifade edildi. Bir binada da Hamas'a ait üniformalar ve çok sayıda silah bulunduğu belirtildi.







WSJ: Hamas savaşçılarının yüzde 20 ila 30'u öldürüldü

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD istihbarat servislerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in bugüne kadar Hamas savaşçılarının yüzde 20 ila 30'unu öldürdüğü aktarıldı. Haberde, bu nedenle İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefinin hâlâ uzağında olduğuna dikkat çekildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD yetkilisinin gazeteye verdiği bilgilere göre, Hamas'ın elinde İsrail'e yönelik saldırıları aylarca sürdürebilecek mühimmat bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Hamas'ın Gazze kentinin bazı kesimlerinde polis güçlerini yeniden faaliyete geçirmeye çalıştığı kaydedildi. Haberde, ABD'nin savaşa ilişkin hedeflerini yeniden değerlendirdiği, Hamas'ın tamamen yok edilmesi yerine Hamas'ın güvenlik tehdidi olarak zayıflatılmasını hedeflediği ifade edildi. ABD'nin tahminlerine göre, Hamas'ın savaş öncesinde 25 bin ila 30 bin savaşçısı bulunuyordu. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 9 bin terörist öldürüldüğünü belirtiyor.





İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre, Gazze Şeridi'ne kara harekâtının başlatıldığı Ekim sonundan bu yana yaklaşık 195 asker Hamas ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti, bin 200'den fazla asker ise yaralandı. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana öldürülen asker sayısının ise 531 olduğu belirtiliyor.









