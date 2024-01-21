Baltıklar Rusya’ya karşı savunma hattı kuruyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Estonya gazetesi Postimees'in haberine göre Estonya, Letonya ve Litvanya'nın savunma bakanları Rusya ve Belarus sınırında bir savunma hattı oluşturulması konusunda anlaştılar ve savunma hattı boyunca 600 beton bariyer yerleştirilecek.





Baltık ülkelerinin oluşturmak istediği savunma hattının maliyeti 60 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Beton sığınakların Rusya sınırına ne kadar uzaklıkta inşa edileceği henüz netlik kazanmadı.





Estonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Baltık Savunma Bölgesi’nin güvenlik açısından gerekli olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Estonya'yı ilk metreden korumak için sınırda teçhizat, mühimmat ve insan gücünün yanı sıra fiziki savunma tesislerine de ihtiyacımız olduğunu gösterdiğini belirterek bu hattın, düşmanı sınırda tutmaya yardımcı olacak ve müttefiklere kurtarmaya gelmeleri için zaman kazandıracağı belirtildi.





Savunma hattında kurulacak beton yapılar ve sığınaklar, askerleri düşman ateşinden ve şarapnellerden korumak için tasarlanıyor ve aynı zamanda 152 mm kalibreli mermilerin doğrudan isabetlerine de dayanmaları gerekiyor. Ordunun savunma amaçlı ateş etmesine izin verecek şekilde tasarlanıyor. 10 asker kapasiteli sığınakların büyüklüğü 30-35 m2 oluyor ve içerisinde ayrıca uyku alanları bulunuyor.





Uzmanlar olası bir saldırı durumunda sığınakların yeterli olmayacağını açıklıyor. Bu durumda tahkimat amacıyla mayınlar, dikenli tel çitler ve "ejderha dişleri" tanksavar yapıları da kullanılacak. Ayrıca bu tür teçhizat Rusya-Estonya sınırına yakın bir yerde depolanacak.





Buna karşılık sığınakların kurulumunun 2025 yılı başlarında yapılması planlanıyor. Bu amaçlar için 60 milyon Euro tahsis edilmesi planlanıyor.

Savaş tesisleri konsepti Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde kabul edildi. Savunma hattının "karaya dağılmış muharebe unsurları ve tahkimatlar şeklinde" sunulacağı kaydedildi. Pozisyonları olası bir savaş dikkate alınarak belirlenecek. Baltık ülkeleri ayrıca savunma hattını HIMARS çoklu fırlatma roket sistemleriyle güçlendirme konusunda da anlaştılar.