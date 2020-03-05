Twitter’a ‘hikaye’ özelliği geliyor

Tweet’ler beğeni, mention veya retweet alamayacaklar. Fakat bu Tweet’ler standart Tweet’ler gibi görsel, video, link veya giflere sahip olabilecek. Fleets özelliği tıpkı Instagram’daki gibi anasayfanızın üst kısmında yer alacak.







Şirket, ilk olarak Instagram ve Snapchat gibi platformların kullandığı bu yeni uygulamasını Brezilya’da test etmeye başladı. Twitter’dan yapılan açıklamada, fleet uygulamasıyla yeterince beğeni almayan ya da yeniden paylaşılmayan (retweet) mesajlardan dolayı paylaşım yapmaktan çekinen kullanıcıların platforma çekmeye teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.





Fleet adı verilen geçici Twitter mesajlarını okuyabilmek için kullanıcının profil fotoğrafının üzerine tıklanması gerekiyor. 280 karakterli fleet’lerin, normal tweet’ler gibi beğenme, yorum yapma ya da yeniden paylaşma gibi özellikleri bulunmuyor. Ancak direkt mesaj yoluyla ya da emojilerle cevap verilebiliyor.





Twitter, geçtiğimiz günlerde 2019 yılı dördüncü çeyrek dönemi verilerinde ticari potansiyeli bulunan günlük 150 milyon kullanıcısı olduğunu açıklamıştı. Bu rakam geçen seneye göre yüzde 21 daha fazla.