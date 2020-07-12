Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter’a ücretli üyelik modeli geliyor /12 Temmuz 2020 09:33

Twitter’a ücretli üyelik modeli geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan ve ücretsiz üyelik hizmeti veren Twitter ücretli abonelik modeli için ilk adımı attı.

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On milyonlarca aktif kullanıcısına rağmen söz konusu gelir sağlamak olunca yatırımcılarını bir türlü memnun edemeyen Twitter çareyi bir kez daha ücretli abonelik modelini denemekte buldu.

CNN International'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu. 

Proje kapsamında iş ilanları da yayınlayan Twitter 'Gryphon' adı verilen proje kapsamında New York ofisinde çalışacak, abonelik platformunda görev alacak çalışma arkadaşları aradığı bilgisine yer verdi.

ABD basınında çıkan haberler sonrası açıklamada bulunan Twitter sözcüsü söz konusu iş ilanının yeni özelliğin platforma entegre edileceği anlamını taşımadığı bilgisinin altını çizdi.

Ancak bu Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil. Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweetlerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti.

Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu. Twitter yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı. 
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