Samanyolu Haber /Ekonomi / Üç haftada daha kötüye gitti /13 Mayıs 2020 11:34

Üç haftada daha kötüye gitti

İlk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'asının görüldüğü 12 Aralık 2019'dan 13 Mayıs 2020'ye kadar 293 bin 88 kişi hayatını kaybederken, vak'a sayısı 4 milyon 355 bine yükseldi. Salgının dünya ekonomisine maliyet her geçen gün yükselirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın son sözleri endişeleri artırdı.

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SAMANYOLUHABER- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin üç hafta önce açıkladıkları raporlardaki tahminlerden daha kötü noktada olduğunu belirterek, Koronavirüs salgını sebebiyle haziran ayında ekonomik tahminleri daha da aşağı çekeceklerini söyledi.

Georgieva, Financial Times ile gerçekleştirdiği internet yayınında nisan ortasından bu yana gelen verilerin son rapordaki tahminleri anlamsız hâle getirdiğini vurguladı: "Üç hafta önceki tahminlerimizden daha kötü durumdayız."  

IMF'nin son raporunda dünyada gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3 azalacağı belirtilmişti. Georgieva'nın beyanı "çöküş daha sert olacak" şeklinde yorumlandı.

ARJANTİN'E BORÇ İMASI

IMF Başkanı hükûmetlerin attığı kararlı adımların Korona salgınının dünya ekonomisine verdiği hasarın azalmasında etkili olduğuna işaret etti. 

Georgieva, Arjantin'in borcundaki artışın riskli sınıra dayandığını ima ederek, "Borcun sürdürülebilir olması herkesin faydasına. IMF, Arjantin hükûmetinin halkı için doğru olanı yapmaya çalıştığını düşünüyor." dedi.

Fon, Haziran ayı içerisinde dünya ekonomisine dair tahminlerini sil baştan yazacak.
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