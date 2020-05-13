Üç haftada daha kötüye gitti

SAMANYOLUHABER- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin üç hafta önce açıkladıkları raporlardaki tahminlerden daha kötü noktada olduğunu belirterek, Koronavirüs salgını sebebiyle haziran ayında ekonomik tahminleri daha da aşağı çekeceklerini söyledi.





Georgieva, Financial Times ile gerçekleştirdiği internet yayınında nisan ortasından bu yana gelen verilerin son rapordaki tahminleri anlamsız hâle getirdiğini vurguladı: "Üç hafta önceki tahminlerimizden daha kötü durumdayız."





IMF'nin son raporunda dünyada gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3 azalacağı belirtilmişti. Georgieva'nın beyanı "çöküş daha sert olacak" şeklinde yorumlandı.





ARJANTİN'E BORÇ İMASI





IMF Başkanı hükûmetlerin attığı kararlı adımların Korona salgınının dünya ekonomisine verdiği hasarın azalmasında etkili olduğuna işaret etti.





Georgieva, Arjantin'in borcundaki artışın riskli sınıra dayandığını ima ederek, "Borcun sürdürülebilir olması herkesin faydasına. IMF, Arjantin hükûmetinin halkı için doğru olanı yapmaya çalıştığını düşünüyor." dedi.





Fon, Haziran ayı içerisinde dünya ekonomisine dair tahminlerini sil baştan yazacak.