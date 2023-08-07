Samanyolu Haber /Dünya / Uçakta ayı paniği /07 Ağustos 2023 07:38

Uçakta ayı paniği

Irak Başbakanı, Dubai Havaalanı'ndan Bağdat'a doğru hareket etmeye hazırlanan uçağın kargo bölümündeki kafesinden bir ayının kaçması olayıyla ilgili soruşturma emri verdi.Başbakan, uçağın kargo bölümünde kafesinden kaçan ayı olayıyla ilgili soruşturma istedi

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dubai Havaalanı'ndan Bağdat'a doğru hareket etmeye hazırlanan uçağın kargo bölümündeki kafesinden bir ayının kaçması olayıyla ilgili soruşturma emri verdi.

Irak Havayolları, ayının taşınmasına ilişkin prosedürlerin yasalara ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından onaylanan kural ve standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayının kaçışından sorumlu olmadığını belirten şirket, uçak mürettebatının, ayının uyutulmasından ve kargodan çıkarılmasından sorumlu ekibi yönlendiren Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

Sosyal medyada, kaptan pilotun, kargo bölümündeki ayının kaçmasından dolayı kalkış için yaşanan gecikme sebebiyle özür dilediği görüntüler paylaşıldı.

Çelişkili bilgiler

Irak Havayolları, kaçan ayının Bağdat'dan Dubai'ye götürüldüğünü belirtti. Ancak sosyal medyada yayınlanan bir videoda, bunun tersi savunularak, uçağın Bağdat'a olan seyahatinin bir saat geciktiği ve yolcuların sorun çözülene kadar uçaktan indirildiği ifade edildi.

Dünyanın en işlek hava limanlarından Dubai Uluslararası Havaalanı konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Irak Havayolları'ndan bir yetkili AP haber ajansına yaptığı açıklamada ayının Dubai'den Bağdat'a gönderilmek üzere olduğunu doğruladı.

Iraklı yetkilinin, ayının kime ait olduğu konusunda bilgi vermediği belirtildi.

Vahşi hayvan besleme

Yetkililerin vahşi hayvanların korunmasıyla ilgili yasaları uygulamakta zorlandığı Irak'ta son dönemde zenginlerin vahşi hayvanları evcil hayvan gibi beslemesi popüler hale geldi.

Bağdat polisi, bu şekilde evde tutulan vahşi hayvanların sokaklarda dolaştırılmasının ya da egzotik yemek olarak restoranlarda sunulmasının önüne geçilmesi için vatandaşlardan yardım çağrısında bulunmuştu.
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