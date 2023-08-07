AfD şimdi de Avrupa Birliği'ne sardı!

Seçim programında neler denildi?

AfD, parti programında, AB'nin göçmenlikten iklim değişikliğine kadar birçok önemli konuda başarısız olduğunu belirtti ve euronun ortak para birimi olmasını reddetti.

Programda "Dexit" yok

Yen parti programında Dexit olarak bilinen Almanya'nın AB'den ayrılmasına dair talebe yer verilmedi.

Önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), seçim programını açıkladı.Parti programında Avrupa Birliği'ni şimdiki haliyle "başarısız bir proje" olarak ilan eden AfD, Almanya'nın birlikten ayrılmasını talep etmedi.Ülkenin doğusundaki Magdeburg kentinde düzenlenen parti kongresinde, 6-9 Haziran 2024'e yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri için 35 kişilik aday listesi belirlendi.2019 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olan Maximilian Krah, yüzde 65,7 oya AfD'nin aday listesinin başında yer aldı.Aşırı sağcı parti, AB'nin Avrupalı uluslar federasyonu olarak yeniden oluşturulmasını önerdi. Programda, yeni federasyonun ana görevi, dış sınırların göçmenlere karşı korunması, güvenlik politikasında stratejik özerklik ve Avrupa'daki farklı kimliklerin muhafaza edilmesi olarak sıralandı.Magdeburg'da kabul edilen program, AfD'nin "AB'nin düzenli bir şekilde dağılmasını" isteyeceğini söylediği haziran ayındaki taslak programa kıyasla AB'ye karşı daha yumuşak bir çizgi izliyor.Daha önce birçok parti yetkilisinin, Dexit çağrısında bulunmasına karşın, yeni programda "AfD anavatanlar Avrupası, egemen ve demokratik devletlerden oluşan bir Avrupa topluluğu fikrini desteklemektedir." denildi.AfD eş başkanı Alice Weidel, Dexit konusundaki tavizin pazar sabaha karşı geç saatlerdeki müzakereler sonucu kararlaştırıldığını aktardı.Kongrede ayrıca, AfD'nin önde gelen üyeleri, ana muhalefette yer alan eski başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile işbirliğine karşı çıktı.AfD lideri Tino Chrupalla daha önce yaptığı açıklamada CDU'yu partisine yönelik "güvenlik duvarını" kaldırmaya çağırmıştı. CDU ile işbirliği yapmama kararı, parti liderinin açıklamalarıyla çelişkiyi gözler önüne serdi.Son kamuoyu yoklamalarına göre ana muhalefetteki muhafazakar bloğun gerisinde görülen AfD'nin, haziran ayı sonunda yapılan yerel seçimlerde 1930'lardan bu yana elde ettiği başarı, ülkedeki siyasi partileri tedirgin ediyor.