Samanyolu Haber /Ekonomi / Ucuz giyim devi Primark, Türkiye'ye özel ekip gönderdi /12 Nisan 2022 11:00

Ucuz giyim devi Primark, Türkiye'ye özel ekip gönderdi

14 ülkede 400’ün üzerinde mağazası olan ve ucuz fiyatları nedeniyle kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye pazarı için araştırma yapıyor.

SHABER3.COM

Dünya'dan Necla Dalan'ın haberine göre, yıllardır birçok yerli yatırımcının Türkiye’ye getireceği öne sürülen Primark, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye özel bir ekip gönderdi.

Bu ekip İstanbul’daki önde gelen AVM’lerin yatırımcılarıyla görüştü, Bağdat Caddesi gibi önemli alışveriş caddelerini inceledi ve büyük şehirleri gezdi.

Primark ekibinin görüştüğü AVM’lerin yöneticilerinden alınan bilgilere göre Primark, Türkiye pazarına kendisi girmeyi planlıyor. Türk partner düşünmüyor. Gümrük mevzuatı ve kurlardaki belirsizlik yüzünden tarih vermek istemiyor ama Türkiye pazarı için ciddi araştırma yapıyor.

2026 HEDEFİ 530 MAĞAZA

Ürün yelpazesinde kadın giyim, iç giyim, çocuk giyim, erkek giyim, ayakkabı, aksesuar, çorap, güzellik ve ev eşyaları yer alan Primark, 1969 yılında İrlanda Dublin’de Arthur Ryan tarafından kuruldu.

Şirket, 2013 yılında Amerika pazarına girdi. En büyük mağazasını 2019 yılında İngiltere Birmingham’da açtı. Binden fazla kişinin çalıştığı, 160 bin metrekarelik alana sahip 5 katlı bu mağazanın içinde güzellik merkezi, berber ve Disney temalı kafe bulunuyor.

Bugün Avrupa ve ABD’de 400’ün üzerinde mağazasıyla faaliyet gösteriyor. 65 bin çalışanı olan şirket, 2022 yılında Romanya’da mağaza açacağını anons etti. Şirketin büyüme planları yaptığı ülkeler ise ABD, Fransa, İtalya ve İspanya.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ucuz giyim devi Primark, Türkiye'ye özel ekip gönderdi Sonraki Haber >>

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...

Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:54