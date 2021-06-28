Samanyolu Haber /Spor / UEFA Beşiktaş'a 30 Haziran'a kadar süre verdi /28 Haziran 2021 21:47

UEFA Beşiktaş'a 30 Haziran'a kadar süre verdi

UEFA tarafından Beşiktaş'a ödeme yapması için 30 Haziran'a kadar süre verildiği ve bu süre içinde ödeme yapılamaması durumunda kulübün gelirlerine el konulacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın CAS'a yaptığı başvuru kısmen reddedilirken UEFA Beşiktaş'a 30 Haziran'a kadar tarih verdi. Beşiktaş, 30 Haziran'a kadar gerekli ödemeleri yapamazsa UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyacak.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına ilişkin kararın tebliğ edildiği; bu kararın henüz kesinleşmediği bilgisine yer verilmişti.

Bu karara karşı Şirketimizce CAS'a yapılan itiraz kısmen kabul edilerek karar kısmen değiştirilmiştir. CAS kararı Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA Beşiktaş'a 30 Haziran'a kadar süre verdi Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:12