UEFA, İsrail'deki maçları erteledi

Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.
İsrail'de oynanması planlanan ama ertelenen maçlar şöyle:
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri:
12 Ekim: İsrail-İsviçre
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:
12 Ekim: İsrail-Estonya
17 Ekim: İsrail-Almanya
2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:
Açıklamada, "UEFA, 2024 Avrupa Elemeleri Kosova-İsrail maçının başlangıçta planlanan 15 Ekim tarihinde oynanıp oynanamayacağını veya ertelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için birkaç gün daha ayırdı." bilgisi verildi.