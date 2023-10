'Yeni bir salgında 10 milyon kişi daha ölebilir'

Dünya henüz çok yeni bir zamanda yeni bir salgın atlattı. Ancak araştırmacılar kesinlikle dünyadaki uygulamaların gevşemesini doğru bulmuyor. Çünkü doğa bozulmaya devam ettikçe yeni salgınlar kapımızda olacak. Araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre 2050 yılına kadar ortaya çıkacak yeni bir salgında 10 milyona yakın insan ölebilir.



ET YOLUYLA BULAŞACAK



Mayıs 2023'te Londra'da düzenlenen Dünya Tarımında Şefkat etkinliğinde bilim adamları, politika yapıcılar ve çiftçiler sektördeki zorlukları ve insan sağlığına yönelik potansiyel tehditleri tartışmak için bir araya geldi.



Tartışılan konular arasında, fabrika çiftçiliğinde antibiyotik kullanımının, insanlar et yediğinde potansiyel bir soruna yol açtığı tespit edildi.



Antibiyotiklerimizi Kurtarma İttifakı'nın bilimsel danışmanı Cóilín Nunan, euronews.green'e şunları söyledi: "İnsan tıbbındaki antibiyotik direncinin çoğu aslında antibiyotiklerin insan kullanımından kaynaklanıyor. " "Ancak çiftliklerde antibiyotik kullanımının sadece çiftlik hayvanlarında antibiyotik direncine değil aynı zamanda insanlarda enfeksiyonlara da katkıda bulunduğuna dair açık kanıtlar var."



Hayvanların fabrika çiftliklerinde kapalı alanlarda tutulması nedeniyle hijyen standartları zayıflıyor ve hastalıklar daha kolay yayılıyor, bu nedenle antibiyotik kullanımı sıklaşıyor.



Dünya Sağlık Örgütü, antimikrobiyal direnci (AMR) “sessiz bir salgın” ve en büyük 10 küresel halk sağlığı tehdidinden biri olarak tanımladı. Bakteriyel AMR'nin yılda 1,3 milyon insanı öldürdüğü tahmin ediliyor.



Antibiyotiklerin tarımda aşırı kullanılması halinde, bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesi ve çoğalması nedeniyle bu durum besin zincirinin üst kademelerindeki insanları etkileyebilir.



Euronews.green'e göre Nunan, "Bakterilerden bazıları direnç geliştirdiyse, bu bakteriler antibiyotikten etkilenmez ve insandan insana, hayvandan hayvana veya hayvandan insana yayılarak çoğalmaya devam edebilir" dedi.



Nunan ayrıca antibiyotiklerle beslenen hayvanların kesim sırasında bağırsaklarında dirençli bakterilerin oluşabileceğini ve bunun da karkasta potansiyel kontaminasyona yol açabileceğini anlattı. Bu, ellendiğinde veya az pişmiş et yenildiğinde insanlara yayılabilir.