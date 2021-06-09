Samanyolu Haber /Spor / UEFA, üç takımın disiplin soruşturmalarını askıya aldı /09 Haziran 2021 20:49

UEFA, üç takımın disiplin soruşturmalarını askıya aldı

Avrupa Süper Ligi’nden ayrılmayan Barcelona, Juventus ve Real Madrid’e açılan disiplin soruşturmasının geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

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UEFA’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada UEFA Temyiz Kurulu’nun kararına yer verildi. Kararda, üç takım hakkında açılan disiplin soruşturmasının geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Madrid Ticaret Mahkemesi’nin geçtiğimiz ay üç kulüp hakkında olası yaptırımları önlemek amacıyla aldığı tedbir kararının soruşturmanın askıya alınmasında etkili olduğu belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

“UEFA, disiplin soruşturmalarının askıya alınması gerektiğini kabul ediyor ancak bu konuda tüm haklarını korumaya devam edecek. Bahsi geçen üç kulüp, tedbir kararıyla sözde 'Süper Lig' projesiyle ilgili olası disiplin sonuçlarından kendilerini korumaya çalıştı.

Avrupa Süper Lig'i ile bağlantılı kulüplere soruşturma açılırken yalnızca tüzük ve yönetmeliklere değil, aynı zamanda AB hukukuna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve İsviçre hukukuna uygun olarak hareket edildi.

UEFA, Temyiz Kurulu'nun disiplin soruşturmalarını mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatabilecek bir konumda olması için ulusal yasalara ve AB yasalarına uygun olan gerekli tüm adımları atacaktır."

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