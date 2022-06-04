Samanyolu Haber /Spor / UEFA yönetimi özür diledi /04 Haziran 2022 00:49

UEFA yönetimi özür diledi

Paris'te oynanan ve Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yenerek kupayı kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinde çıkan olaylar nedeniyle UEFA yönetiminin durumdan etkilenen taraftarlardan özür dilediği bir açıklama yayınladığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Büyük bir heyecana sahne olan ve  Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yenerek kupayı kazandığı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde tarftarların bir kısmının maçın başlama saatinde stada ulaşamaması nedeniyle müsabakanın başlama vuruşu bir süre geciktirilmişti. Bu sırada ise taraftarlar ile polis stad dışında karşı karşı gelmiş ve güvenlik güçlerinin bazı taraftarlara müdahalede bulunduğu belirtilmişti.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde korkutucu ve üzücü olaylar yaşamak ya da bu olaylara tanık olmak zorunda kalan tüm taraftarlardan içtenlikle özür dilemektedir. Hiçbir futbol taraftarı bu duruma düşürülmemelidir ve bu bir daha yaşanmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurmuştu. Raporda, Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA yönetimi özür diledi Sonraki Haber >>

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:37:07