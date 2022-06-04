UEFA yönetimi özür diledi

Büyük bir heyecana sahne olan ve Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yenerek kupayı kazandığı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde tarftarların bir kısmının maçın başlama saatinde stada ulaşamaması nedeniyle müsabakanın başlama vuruşu bir süre geciktirilmişti. Bu sırada ise taraftarlar ile polis stad dışında karşı karşı gelmiş ve güvenlik güçlerinin bazı taraftarlara müdahalede bulunduğu belirtilmişti.UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde korkutucu ve üzücü olaylar yaşamak ya da bu olaylara tanık olmak zorunda kalan tüm taraftarlardan içtenlikle özür dilemektedir. Hiçbir futbol taraftarı bu duruma düşürülmemelidir ve bu bir daha yaşanmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurmuştu. Raporda, Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.