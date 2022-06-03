"Nebati bu akşam görevden de alınabilir"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yönetimince açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları tartışılmaya devam ediyor.





Bir yandan enflasyonun düşük gösterildiiği gerekçesiyle TÜİK yönetimi eleştirilirken diğer yandan da mevcut politikalar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tenkit edilmeye devam ediliyor.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programına konuk oldu Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programına konuk oldu

Özcan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati için, "Nureddin Nebati'nin akla hayale sığmayacak analizlerini gördükçe siyasi bir iddiasının olabileceğine inanmıyorum. O yüzden bu akşam görevden de alınabilir. Yarın sabah o da diğerlerinin yaptığı gibi hatta daha büyük bir içtihatla 'zat-ı devletlerinin verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum kendisine affımın kabulü...' diye bir açıklama yapar" değerlendirmesini yaptı.Sayın Nureddin Nebati'nin akla hayale sığmayacak analizlerini gördükçe siyasi bir iddiasının olabileceğine inanmıyorum. O yüzden bu akşam görevden de alınabilir. Yarın sabah o da diğerlerinin yaptığı gibi hatta daha büyük bir içtihatla "zat-ı devletlerinin verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum kendisine affımın kabulü..." diye bir açıklama yapar. Sayın Nebati'den bekleyeceğim siyaset benim bu. Mesele çok önemli. Bu 40 milyar dolarlık satış burada yatırım yapmış olan yabancının yurt dışına çıkarken istediği bir para değil artık. 5 ayda satılmış 40 milyar dolar ithalatın finansmanı için. Yani cari açık finansmanı için verilir. Artık biz sona yaklaşıyoruz. Bu sefer gelen fırtına çok daha büyük bir fırtına. Lütfen bu meseleyi herkes öyle anlasın. 5 aydır Türkiye cari açığı finanse etmek için Merkez Bankası eliyle döviz satıyor. Çünkü bunların aklı sıra "çok iyi olacak cari açığı kapatacağız dedikleri modele rağmen ilk 5 ay TC devleti 43, 2 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.