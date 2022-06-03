Samanyolu Haber /Spor / Dursun Özbek'ten 'Fatih Terim' açıklaması /03 Haziran 2022 23:42

Dursun Özbek'ten 'Fatih Terim' açıklaması

Galatasaray'da seçim süreci yaklaşırken başkan adaylarından Dursun Özbek'ten Fatih Terim ile ilgili bir açıklama geldiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adaylarından biri olan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun teknik direktör adayı ve Fatih Terim için sorusuna cevap veren Dursun Özbek, "Fatih Hoca'nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım. Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan eksik olmasın." açıklamasını yaptı.
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