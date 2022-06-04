Samanyolu Haber /Gündem / ‘Türkiye kıyılarında ihale verme yetkisi Emine Erdoğan’a verildi’ haberlerine erişim yasaklandı /04 Haziran 2022 09:30

‘Türkiye kıyılarında ihale verme yetkisi Emine Erdoğan’a verildi’ haberlerine erişim yasaklandı

Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle kıyılarda ihale verme yetkisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı'na verildi. Ancak dikkat çeken bu habere mahkeme kararıyla erişim yasağı getirildi.

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BirGün Gazetesi yazarı Bahadır Özgür, Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklik ile tüm Türkiye kıyılarını kapsayan mapa ve şamandıra ihale verme yetkisinin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı’na verildiğini duyurdu. Ancak bu haber Erdoğan ve çevresini rahatsız etti. Bunun üzerine açılan davayla haberlere erişim engeli getirildi.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran tarihli kararıyla, kanunda yapılacak değişikliğin, ‘mapa ve şamandıra ihalesi ile turizm alanlarını işletebilme yetkisinin Emine Erdoğan’ın himayesindeki Çevre Ajansı’na verilebilmesinin önünü açacak olmasına’ dikkat çeken haberlerin içerikten kaldırılmasına hükmedildi.
 
Mahkeme kararın gerekçesini “özel hayatın gizliliği” ve “kişilik hakları”na dayandırarak, söz konusu haberlerin ‘haber alma, verme ve eleştiri hürriyeti kapsamında kalmadığını’ öne sürdü.

Kararda, haberlerin Emine Erdoğan’ın ‘itibarını ve toplum nezdindeki saygınlığını zedelediği’ savunuldu.
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