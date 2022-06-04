Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bir başkana daha faturayı kesti /04 Haziran 2022 09:40

Erdoğan bir başkana daha faturayı kesti

Üste üste zamların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu sefer Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan'ı görevden aldı. Erdoğan geçtiğimiz haftalarda ise ete gelen zamların ardından “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” açıklamasıyla gündem olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyelerini görevden almıştı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı.
 
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Alkan’ın yerine Muhittin Şahin atandı.

Kararın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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