Uganda kadar hükmümüz yok!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün yayımlanan makalesinde İsviçre'nin yayımladığı listeyi ele aldı.





"İsviçre'nin yayınladığı ülkeler listesini gördünüz mü?" sorusunu yönelten Altaylı, "Görmeyenler için ben sayayım ülkeleri: Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Svaziland, Guatamala, Honduras, Hindistan, Irak, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Lüksemburg, Malta, Meksika, Namibia, Kuzey Makedonya, Monaco, Karadağ, Filistin, Umman, Panama, Peru,Katar, Romanya, İspanya, Güney Afrika, Surinam, ABD."





BU ÜLKELERİN VATANDAŞLARI İSVİÇRE'YE GİREBİLİYOR





Altaylı, "Bu ülkelerden birinden yola çıkarak İsviçre'ye geliyorsanız, İsviçre size '14 gün karantina uyguluyor'. Diyor ki, 'Gelmeden önce test yaptırmış ve COVİD negatif çıkmış dahi olsan 14 gün karantina uygularım" Yani bu ülkelerin vatandaşları İsviçre'ye karantina uygulaması ile girebiliyor." ifadelerini kullandı.





Altaylı, "Ancak Türkiye vatandaşları karantina şartı ile dahi İsviçre'ye kabul edilmiyor. Salgının kol gezdiği Hindistan kadar, Uganda kadar hükmü yok pasaportumuzun. Bu ülkelerden daha riskli kabul ediliyoruz. Başta İsviçre, Avrupa ülkelerinin bu tavrına hiçbir itirazım yok. Her ülkenin kendini koruma hakkı vardır, bize güvenmiyor olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.





ÜÇ KURUŞ DÖVİZ GELECEK DİYE...

Altaylı, "Ancaaaaak! İtirazım Türkiye'nin tavrına. Onlar bize kapıyı kapıyor, biz ise onlara kapıyı ardına kadar açıyoruz. 'Gelin, yalvarırız gelin, ne olur gelin' diyoruz neredeyse... Eeee, nerede kaldı mütekabiliyet. Nerede kaldı ülkemizin saygınlığı. Nerede kaldı Ay Yıldızlı pasaportun haysiyeti. Üç kuruş döviz gelecek diye pasaportumuza, vatandaşlarımıza yapılan bu saygısızlığı sineye mi çekeceğiz!" görüşünü savundu.