Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Dündar, yeni adresini ve programını açıkladı /30 Kasım 2022 16:21

Uğur Dündar, yeni adresini ve programını açıkladı

Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, yeniden ekranlarda olacağını açıkladı. Uğur Dündar, yapacağı programın formatı hakkında da bilgi verdi.

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Duayen gazeteci Uğur Dündar, yeni adresini ve programını açıkladı

Türk televizyonculuğunun duayen ismi gazeteci Uğur Dündar yeniden ekranlarda olacak.

Son olarak TELE 1 ekranlarında 'Demokrasi Arenası' programını sunan Dündar, TV100 ile görüşmeye başladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinem Nazlı Demir'in haberine göre; "Orası teknolojisi yeni, gayet güzel, büyüme planları olan bir televizyon. O çatı altında bir program yapmayı düşünüyorum" dedi.

Kendi programını yapacağını söyleyen Dündar, "Programın adı Uğur Dündar'la haftanın Panoraması olacak. Yılbaşından sonra tüm liderlerle söyleşiler yapacağım" ifadelerini kullandı.
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