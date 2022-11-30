Duayen gazeteci Uğur Dündar, yeni adresini ve programını açıkladı





Türk televizyonculuğunun duayen ismi gazeteci Uğur Dündar yeniden ekranlarda olacak.Son olarak TELE 1 ekranlarında 'Demokrasi Arenası' programını sunan Dündar, TV100 ile görüşmeye başladı.Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinem Nazlı Demir'in haberine göre; "Orası teknolojisi yeni, gayet güzel, büyüme planları olan bir televizyon. O çatı altında bir program yapmayı düşünüyorum" dedi.Kendi programını yapacağını söyleyen Dündar, "Programın adı Uğur Dündar'la haftanın Panoraması olacak. Yılbaşından sonra tüm liderlerle söyleşiler yapacağım" ifadelerini kullandı.