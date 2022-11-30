Uzun bir uyku çektiniz ama yorgun kalktınız, neden?

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Yorgun uyuanmanıza sebep olan 'çöp uykuya' ne sebep olur ve nasıl düzeltilir?





Çevresel faktörler:



Çevresel faktörler, çok sıcak veya çok soğuk bir odada uyumak, rahatsız bir yatak üzerinde uyumak, fiziksel ağrı, hastalık ve çok fazla ışık gibi hissettiğimiz şeylerdir.



Düzeltmek için yapabilecekleriniz:



Yumuşak bir satın satın almak, odanın ısısını iyi ayarlamak, karartma perdeleri takmak, mide asitlerinizi düzenleyen ilaç ve takviyeler kullanmak, aç uyanmamak için erken saatlerde yeterince yediğinizden emin olmak, kulak tıkaçları takmak ve işiniz gibi stresli şeyler için kullandığınız aygıtları (laptop, telefon vb.) başka bir odaya koymak.



Davranışsal Faktörler:



Yatağınızda telefonunuz ile vakit geçirmek, veya gece geç saatlerde film izlemek gibi bu değişkenler daha çok sizin kontrolünüzdedir. The Sleep Foundation'a göre, telefonunuzu yatmadan bir saat önce kaldırmanız en iyisidir .



Sosyal medyada gezinmek veya televizyon izlemek size yapacak bir şey verse de, siz farkında olsanız da olmasanız da beyniniz enerji tüketmeye devam ediyor.



Telefonlar uyku döngünüzü bozar, çünkü elektronik cihazlardaki LED ekranlardan yayılan parlak mavi ışık, beyninizi hala gündüz olduğu düşüncesine sokan bir uyku bozucudur, bu nedenle zamanı geldiğinde uykunuz gelmez.



Düzeltmek için yapabilecekleriniz:



Bu faktörler kontrol edebildiğiniz faktörler olduğu için, kendinizi rahatlatmak için yapabileceğiniz belli başlı şeyler bulunmakta. Genel olarak rahatlamak için, sıcak bir banyo yapmak sizi rahatlatabilir. Bahsettiğimiz faktörler olan telefon kullanımı işin içine dahil edilirse, telefonunuzu gece saatlerinde kullanmak zorundaysanız gece modunda kullanmanız, mavi ışık kapalı olacağından dolayı gözlerinizi yormaz.



Bütün bunları yapmanıza rağmen, sabahları hala kötü hissederek mi uyanıyorsunuz? Bu semptomlar ve çözümler genel olduğu için, düzeltmek adına bir profesyonel ile iletişime geçmek sizin için en doğru karar olacaktır.