Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Şahin açıkladı: Omicron'a karşı özel aşı yolda /25 Ocak 2022 17:24

Uğur Şahin açıkladı: Omicron'a karşı özel aşı yolda

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Omicron varyantı için özel aşı denemelere başladı.

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BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının "güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini" değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki Covid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası" ifadesini kullandı.

Dünya'da yer alan habere göre, açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Klinik çalışmaya, 1.420 kişilik test grubunun katılacağı bildirildi.

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