Ukrayna Dışişleri Bakanının G.Afrika ziyaretine İsrail damgasını vurdu

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA









Rusya’nın saldırılarına karşı destek ve karşılıklı ilişkileri geliştirmek için Güney Afrika’ya resmi ziyarette bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, İsrail’in Gazze saldırılarına karşı sessiz kaldığı için eleştirilerin hedefi oldu. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor, idari başkent Pretoria' daki resmi görüşmenin basına açık bölümünde bütün devletlerin Gazze’deki katliamları kınamasını söyleyerek, üstü kapalı şekilde Kuleba’yı eleştirdi. Kubela ise Filistin sözünü bile kullanmamaya gayret göstererek, “Ortadoğu’daki krizden büyük endişe duyuyoruz” sözleri ile İsrail’i eleştirmekten özenle kaçındı.

Resmi görüşmenin ardından basın toplantısında gazetecilerin ısrarlı Filistin soruları karşısında ise Kubela kızgınlığını gizleyemedi. Güney Afrika televizyonu Newzroom muhabirinin ‘Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de insani ateşkes talep eden karar tasarısı oylamasında neden çekimser kaldınız’ sorusuna sert bir dille cevap verdi. Kubela şunları ifade etti, “Sorunuz gerçeklere dayanmıyor ve sanki Ukrayna'nın tutumu hakkında kötü bir algı yaratacak şekilde çerçevelenmiş, çünkü Ukrayna BM kararına karşı oy kullanmadı. Tasarıya Hamas'ın İsrail'e saldırısının kınanmasınının eklenmesini istedi. İsteğimiz maalesef metne yansımadı ve Ukrayna karara çekimser kaldı, çekimser kalmak karara karşı oy kullanmak anlamına gelmemektedir.”





Foto: Jacoline Schoonees/Dirco







Kuleba şöyle devam etti, “Ukrayna’nın Filistin'e ilişkin resmi politikası üç noktada özetlenebilir. Öncelikle Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı kınanmayı hak ediyor. İsrail'deki ve Gazze Şeridi'ndeki sivillere saygı duyulması ve korunmaları gerekiyor. Ortadoğu'da adil ve kalıcı barışın tesis edilmesinin tek yolu iki devletli çözümdür.”





Kubela, gazeteci Türkmen Terzi’nin “Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Ukraynalı çocukların hukuksuz bir şekilde ve yasadışı sınır dışı edildiği iddiasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama emri çıkardı. İsrail şu anda günde 500 çocuğu öldürüyor ancak Ukrayna henüz İsrail'i kınamış değil. Gazze'de devam eden soykırıma sessiz kalarak Putin'in Ukraynalı sivilleri hedef almasını bir şekilde meşrulaştırmış olmuyor musunuz? sorusu karşısında da öfkesini gizleyemeyerek şunları ifade etti, “ICC dünya çapındaki suçluları kovuşturma ve yargılama konusunda karar veriyor. Bu yüzden bir karar vermek onlara kalmış. İkincisi, eğer Ukrayna'daki her çocuğun ölümü medyada yeterince yer alsaydı ve tüm ülkeler tarafından açıkça kınansaydı, çocuklarımızı kurtarabilirdik. Bir taraftan herkesin savaştan bahsettiği bir ülkeden geliyorum, Ukrayna’dan, öte yandan pek çok günlük trajedimiz rutin hale geldi. Ukrayna'da yaşanan trajediler, dost ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkede medyanın rutini haline geldi. Biz Ukraynalılar olarak sivil ölümlerin, çocuk ölümlerinin ve diğer kitlesel yıkımların görmezden gelinmesini son derece acı buluyoruz. Ama şunu anlıyoruz ki, maalesef dünya böyle davranıyor.





Foto:Jacoline Schoonees/Dirco







Kubela şöyle devam etti, “Ve özür dilerim, bizim (Gazze) için sessiz kaldığımızı söylüyorsun, gerçeği fena halde yanlış yorumladığınızı ve konumumuzu çarpıttığınızı düşünüyorum. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları var. Biz de ısrarla üzerinde duruyoruz ve bugün de burada sivillerin korunmasının öneminden bahsettim. Ve elimizden geleni yapmaya hazırız, ne yazık ki bu özel durumumuzda (savaş) elimizde çok az koz var. O halde Ukrayna'da olup bitenlerle Ortadoğu'da olup bitenleri birbirine düşman göstermeyelim. İnsanlar her yerde insandır ve milliyetlerine, yaşlarına, ırklarına bakılmaksızın eşit derecede acı çekerler. Ve biz Ortadoğu'da acı çeken insanların acısını herkesten daha iyi biliyoruz. Çünkü bizim acılarımız en taze acılar. Ve birileri bu gerçeği çarpıtmaya çalıştığında, bir bölgedeki acıları diğerine kıyasladığında saygısızlık yapmış olur”.







Foto:Jacoline Schoonees/Dirco







Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa ve Afrikalı liderlerin yakın geçmişte Ukrayna ve Rusya’yı ziyaret ederek barış için arabulucu olmalarına teşekkür eden Kuleba, 1998’den beri Güney Afrika’yı ziyaret eden ilk Ukraynalı dışişleri bakanı olduğunu, Afrika ile ilişkilere çok değer verdiklerini ve savaşa rağmen Afrika’da yeni elçilik açacaklarını ifade etti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Dr. Pandor ise Ukraynalı meslektaşı ile Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yeniden yürürlüğe girmesi için gayret gösterdiklerini ifade ederek medya konferansını sonlandırdı.