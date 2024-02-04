Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden mi alınacak?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi görevden alma isteğini ABD'ye bildirdiği öne sürüldü. Washington yönetiminin ise bu karara ilişkin yorum yapmadığı kaydedildi.



Batılı medyada yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, yeni askere alımları gibi konularda anlaşmazlık yaşanması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanını görevden almayı planladı.



Rus işgaline karşı verilen savaşı yöneten komutanla ilgili karar ABD yönetimine de iletildi. Ancak diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde Washington'ın plana ilişkin yorum yapmadığı ve Kiev'in egemenlik haklarına vurgu yaptığı öne sürüldü.



Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi 500 bin kişinin orduya katılması için göreve çağrılmasını istemiş ancak Devlet Başkanı Zelenskiy bu talebi geri çevirmişti.



Bu arada Cuma gecesi Ukrayna'nın güneydoğusunda siren sesleri duyuldu ve Rus insansız hava araçlarının Kryvi Rih, Kherson, Dnipro ve Odesa şehirlerine doğru ilerlediği bildirildi.



Kyiv Independent gazetesi Kryvi Rih'e yapılan saldırıyı haberleştirdi.