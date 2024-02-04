ABD'nin misilleme saldırısının ardından Irak'ta yas, İran'dan tepki

ABD: Saldırılarımız başarılı gibi görünüyor

ABD Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Douglas Sims, operasyonun "başarılı" göründüğünü, bombaların militanların silahlarına isabet etmesiyle ikincil patlamaların tetiklendiğini söyledi.

ABD, Suriye-Ürdün sınırındaki bir üssüne düzenlenen ve üç askerinin ölümüne neden olan saldırıya karşı Irak ve Suriye'de misilleme saldırıları gerçekleştirdi.Bu kapsamda gece boyunca iki ülkede konuşlu İran Devrim Muhafızları Ordusu bağlantlı milis gruplara ait hedeflere yönelik en az 85 hava saldırısı düzenlendi.Kaynaklar, ABD'den kalkan uzun menzilli B-1 bombardıman uçaklarının da kullanıldığı söz konusu saldırılarda 40 civarında kişinin öldüğünü bildirdi.ABD'nin saldırısı, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne insansız hava aracı ile gerçekleştirilen ve üç Amerikan askerinin öldüğü, 40 askerin de yaralandığı saldırıya yönelik ilk misilleme adımı oldu.Tahran, günler öncesinden İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu üst ve orta rütbeli subaylarını bölgeden çekmişti.Washington'ın benzeri saldırıları önümüzdeki günlerde de sürdüreceği çeşitli kaynaklarca dile getirilmişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bombardımanın "ABD'nin sadece gerginlik ve istikrarsızlığın artmasına yol açacak yeni bir maceracı, stratejik hatası" olduğunu söyledi.Irak, resmi protesto iletmek üzere ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.İran destekli Şii silahlı grupların içinde bulunduğu Irak Halk Seferberlik Güçleri, aralarında savaşçı ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 16 üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.Bağdat, ilk açıklamasında ölen 16 kişinin arasında sivillerin de olduğunu bildirmişti. Ayrıca Irak yönetimi, yas ilan etti.Irak hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başbakan, Anbar kentinin batısındaki Amerikan bombardımanı sonucunda şehit olan silahlı kuvvetlerimiz ve sivil vatandaşlarımızın ruhları için tüm devlet dairelerinde ve kurumlarında genel yas ilan edilmesi talimatını vermiştir." denildi.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü isimli STK ise, ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarında en az 23 kişinin öldüğünü aktardı.Ülke içeinde geniş bir bilgi ağına sahip STK'nın direktörü Rami Abdurrahman, Suriye'deki saldırılarda hedef alınan yerleri koruyan 23 kişinin öldüğünü söyledi.Sims, saldırıların tesislerde bulunanlar arasında muhtemel kayıplar olacağı bilinerek gerçekleştirildiğini dile getirdi.İran, Hamas'a desteğin dışında Lübnan, Yemen, Irak ve Suriye'de Orta Doğu'daki savaşa müdahil olan ve "Direniş Ekseni" olarak adlandırılan İsrail ile ABD çıkarlarına düşman grupları desteklese de bölgesel çatışmanın dışında kalmaya gayret ediyor.Bu arada ABD, misillemelere rağmen, İran'la savaş istemediğini ve Tahran'ın da savaş istediğine inanmadığı değerlendirmesinde bulunuyor.