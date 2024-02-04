İmran Han'a bir ceza da 'hukuksuz evlilikten'

Eski Başbakana hapis cezası yağdı

Pakistan'da iktidardan düşürüldükten sonra hakkında çok sayıda dava açılan Han'a son 10 gün içinde 3 ayrı davada hapis cezası verildi.

Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı





Eski Pakistan Başbakanı İmran Han 10 ve 14 yıllık hapis cezalarına ek olarak 7 yıl daha hapse mahkum oldu. 'Hukuksuz evlilik' suçlamasıyla verilen son ceza Han'ın eşi Büşra Bibi’ye de verildi.Pakistan'da bu ay yapılacak seçime girmesi yasaklanan ve tutuklu olarak hapiste bulunan eski Pakistan Başbakanı Han'a bir mahkumiyet karar daha geldi.Eşi Bibi ile birlikte 'hukuksuz evlilik' suçlamasıyla yargılanan çift, mahkemece suçlu bulundu. Hakimler Bibi'nin eski eşinden boşandıktan sonra beklemesi gereken 3 ayı doldurmadan Han ile evlenerek yasayı ihlal ettiği sonucuna vardı.Mahkeme çifte 7'şer yıl hapis cezası verirken, Büşra Bibi'nin cezası ev hapsine çevrildi.Ülkede 8 Şubat'ta yapılacak seçime girmesi yasaklanan ve yolsuzluktan 3 yıllık cezasını çeken Han, ilk olarak "devlet sırlarını ifşa etmekten" suçlu bulunarak 10 yıl hapse mahkum edildi.Başka bir mahkeme ise başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'ye 14 yıl hapis cezası verdi.Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında, mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.Ancak 30 Ağustos 2023'te hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.