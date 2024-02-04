ABD'de bir kişinin evinin garajında nükleer füze bulundu

Polisin basın açıklamasında, bulunan füzenin "Douglas AIR-2 Genie (eski adıyla MB-1), 1,5 kilotonluk W-25 nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanan güdümsüz ve havadan havaya bir roket" olduğu belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington eyalet polisi, kimliği açıklanmayan bir kişinin evinin garajında atıl, paslanmış ve çok eski bir nükleer füze buldu.



Ohio'da yer alan askeri müze yetkilileri, Washington'a bağlı Bellevue kenti polisi ile irtibata geçerek kendilerine 'sıradışı' bir bağış teklifinde bulunulduğunu bildirdi.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre polisi arayan bir kişi, evinin garajında bulduğu bu nesneyi müzeye bağışlayıp bağışlayamayacağını öğrenmek istedi.



Bunun üzerinde potansiyel 'bağışçının' evine bir bomba imha ekibi sevk edildi.



Polis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçı Elton John'un meşhur 'Rocket Man (Roket adam) şarkısına atıfla, "Ve bir daha böyle bir çağrı almamızın çok uzun zaman alacağını düşünüyoruz." sözleriyle yaşananları magazinselleştirdi.



Polisin basın açıklamasında, bulunan füzenin "Douglas AIR-2 Genie (eski adıyla MB-1), 1,5 kilotonluk W-25 nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanan güdümsüz ve havadan havaya bir roket" olduğu belirtildi.



Söz konusu füze, Soğuk Savaş döneminde Amerikan ve Kanada Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunuyordu, üretimi 1962'de sona erdi.



Açıklamanın devamında, füzeye herhangi bir savaş başlığının takılı olmadığı, yani bölge halkı açısından tehlike arzeden herhangi bir durumun söz konusu olmadığı dile getirildi.



Bellevue Polis Departmanı Sözcüsü Seth Tyler, cihazın "roket yakıtı için benzin deposu" olduğunu belirterek, bu durumu "ciddi bir mesele değil" sözleriyle tanımladı.



Tyler, "Hatta bomba imha ekibinden bir arkadaşımız bana paslanmış bir metal parçasıyla ilgili olarak neden basın açıklaması yayınladığımızı bile sordu" diye konuştu.