Tel Aviv’de göstericilere sert müdahale













İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında İsrail bayrakları ve pankartlarla toplanan yaklaşık bin kişi, düdük, havalı el kornası ve trampet çalarak hükümeti protesto etti.Göstericiler, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin üzerinde "Suç bakanı", "İsrail'in yıkıcısı" yazılı afişler ve hükümeti eleştiren dövizler taşıdı.Savunma Bakanlığı önündeki yolun kapatılması üzerine İsrail polisi, yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.Müdahale sırasında polisle göstericiler arasında arbede ve sözlü atışmalar yaşandı. İsrail polisi, gösterici grubundaki bazı müzik aletleri ve megafonlara el koydu.Ayrıca, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi (Berşeva) gibi kentlerde de binlerce İsrailli, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için siyasi bir anlaşma ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteri düzenledi.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda kişiyi de esir almıştı.Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım'da7 günlüğüne verilen insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.