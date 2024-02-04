İsrail'den gerilimi tırmandıracak açıklama

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor.



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmasına ilişkin olarak gerilimi artıracak bir açıklama yaptı.



İsrail'in Lübnan’la sınırına on binlerce asker konuşlandırdıklarını belirten Hagari, İsrail’e sınır hattından sızma saldırılarını bastırdıklarını söyledi.



Hagari, saldırılarda "terör eylemcisi" olarak nitelediği 200 Hizbullah üyesini öldürdükleri ve Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bugüne Lübnan’da 3 bin 400’den fazla hedefi vurduklarını kaydetti.



"NEREDE OLURSA OLSUN HAREKETE GEÇECEĞİZ"



"Hizbullah'ın İran'dan mühimmat tedariğini durdurmaya çalışıyoruz" diyen Hagari, "Hizbullah, Orta Doğu’nun neresinde olursa orada harekete geçeceğiz" ifadesini kullandı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada da 7 Ekim’den bu yana Suriye’de 50’den fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiği belirtildi.