Samanyolu Haber /Politika / Yavaş’tan rakibi Altınok’a: Altı aydır aklınız neredeydi? /04 Şubat 2024 00:33

Yavaş’tan rakibi Altınok’a: Altı aydır aklınız neredeydi?

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Adayı Turgut Altınok'un emeklilere yönelik sözlerine yanıt verdi. Yavaş, "Altı aydır aklınız neredeydi? Altı aydır bu insanlar ne yer, ne içer; hiç düşünmediniz mi?" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, hafta içi emeklilere yönelik doğalgaz ve et yardımlarının miktarının artacağını aktarırken, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceğini duyurdu.
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CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Altınok’a bugün Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında yanıt verdi.

"ALTI AYDIR AKLINIZ NEREDEYDİ?"

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

* "Rakibimiz demiş ki, ‘Vatandaşın parasını vatandaşa dağıtıyor.’ Elbette, ne olacaktı? Vatandaşın parasını ranta mı dağıtacaktık. Vatandaşın parasını tabii ki vatandaşa dağıtıyoruz, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Ve şu ana kadar sosyal destekte bir numaradayız.

* Altı aydır emeklilere destek oluyoruz. Şimdi İstanbul adayları da ‘Biz de emekliye destek olacağız’ diyor: 2 bin 500. Ankara’daki 5 bine çıkarttı. Altı aydır aklınız neredeydi? Altı aydır bu insanlar ne yer, ne içer; hiç düşünmediniz mi?

* Aslında diyorlar ki, gerçekten emekliler mağdur. Bunu televizyon ekranlarında değil de hükümete söyleyin lütfen, emeklilerin durumunu. Emeklilerin durumunu da yeni keşfettiler."
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