Namibya Devlet Başkanı hayatını kaybetti

TÜRKMEN TERZİ





Namibya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Namibya halkı, seçkin bir hizmetkarını, bir kurtuluş mücadelesi ikonunu, anayasamızın baş mimarını ve Namibya evinin direğini kaybetti. Bu en derin üzüntü anında, Hükümet gerekli tüm resmi düzenlemeler, hazırlıklar ve diğer protokollerle ilgilenirken millete sakin ve soğukkanlı kalma çağrısında bulunuyoruz…Başkanımızın yaslı ailesi ve siz değerli Namibyalı dostlarımız düşüncelerimizde ve dualarımızdasınız… Dr. Hage G. Geingob'un ruhu sonsuz huzura kavuşsun…”







Başkan Geingob’a geçen ay kanser teşhisi konmuştu, ve Çarşamba günü tedavi için gittiği Washington’dan dönmüştü.





2015'ten beri başkan olarak görev yapan Geingob, ikinci görev süresini dolduruyordu. Geingob, 2025 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Dr. Geingob, Namibya'nın Güney Afrika'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından 1990'dan 2002'ye kadar eski Başkan Sam Nujoma döneminde ülkenin ilk başbakanı olarak da görev yaptı. 82 yaşındaki lider 2008-2012 yılları arasında da Ticaret ve Endüstri Bakanı olarak görev almıştı.