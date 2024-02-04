Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey İrlanda'da tarihi adım: O isim başbakan seçildi /04 Şubat 2024 13:00

Kuzey İrlanda'da tarihi adım: O isim başbakan seçildi

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein, "Birleşik İrlanda" hayalinin artık "dokunulabilir mesafede" olduğu inancında. Ancak parti her ne kadar popüler olsa da İrlanda Cumhuriyeti ile "birlik" için referandum yapılması İngiliz hükümetinin takdirine bağlı.

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Kuzey İrlanda'da milletvekilleri, tarihi bir adım atarak, ilk kez milliyetçi bir siyasetçi isim olan Michelle O'Neill'i başbakanlık makamına denk gelen Birinci Bakan görevine seçti.

O'Neill'ın bu göreve gelmesi, Sinn Fein Partisi'nin ada genelinde artan popülaritesinin son işareti olarak değerlendirildi.

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein, artık "Birleşik İrlanda" hayalinin "dokunulabilir mesafede" olduğu inancında.

Kadın siyasetçinin bu yükselişi, ezeli rakibi Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 1998'de imzalanan barış anlaşmasının temelini oluşturan ama siyasi uzlaşıyı tehdit eden güç paylaşımı hükümetine yönelik uyguladığı iki yıl süren boykotunu bu hafta içinde sona erdirmesi ile mümkün oldu.

Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Günaydın Dünya" ifadesini kullandı.

McDonald iletisinde, İrlanda ulusal yayın kuruluşu RTE'nin Kuzey İrlanda'nın siyasi bir depremin merkez üssü olmaya hazırlandığını iddia eden bir makalesini de paylaştı.

Michelle O'Neill, iktidarı DUP'tan Birinci Bakan Yardımcısı (Başbakan yardımcısı) Emma Little-Pengelly ile paylaşacak.

Her iki isim eşit olacak, ancak partisi 2022 seçimlerinde Kuzey İrlanda Meclisi'nde daha fazla sandalye kazanan O'Neill daha prestijli bir unvana sahip olacak.

Bu arada eski DUP Genel Başkanı Edwin Poots da Kuzey İrlanda Meclis Başkanı olarak seçildi.

47 yaşındaki O'Neill kabul konuşmasında "Bugün yeni bir şafağı temsil eden tarihi bir gün. Herkese eşit hizmet edeceğim ve herkes için Birinci Bakan olacağım." ifadesini kullandı.

Bu arada her ne kadar Sinn Fein Kuzey İrlanda genelinde popülerliğini artırsa da İrlanda Cumhuriyeti ile "birlik" için referandum yapılması meselesi İngiliz hükümetinin takdirine bağlı.

Ayrıca kamuoyu yoklamaları Kuzey İrlanda'nın, İngiltere'nin bir parçası olarak kalmasından yana olduğunu gösteriyor.
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