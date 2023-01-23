Samanyolu Haber /Dünya / Kraliyet karşıtları taç giyme törenini protesto edecek /23 Ocak 2023 08:26

Kraliyet karşıtları taç giyme törenini protesto edecek

İngiltere’de kraliyet karşıtları, ülkenin 73 yaşındaki yeni hükümdarı Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

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Kraliyet karşıtları, taç giyme törenin, ülkede yüksek enflasyonla mücadele eden çoğu insana göre "yüzlerine atılan bir tokat" olarak algılandığı eleştirisinde bulundu.

Kraliyet karşıtı “Cumhuriyet Kampanyası Grubu”, Londra polisinden barışçıl bir gösteri düzenlemek için izin alınması konusunda temas geçtiklerini belirterek, bu protestoyu Kral 3. Charles için Westminister Kilisesi’nde taç giyme töreni düzenlendiği sırada bu tarihi binayla parlamento binası arasındaki bölgede gerçekleştirmek istediklerini duyurdu.

Cumhuriyet yanlısı grubun temsilcisi Graham Smith, “Kalıtsal gücün ve ayrıcalığın bir kutlaması olan taç giyme töreninin modern toplumda yeri olamaz. On milyonlarca sterline mal olan bu anlamsız tiyatro eseri, yüksek enflasyonla mücadele eden ve yaşama savaşı veren milyonlarca insanın suratına bir tokat atılmış hissi veriyor." dedi.

Bu arada Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 6 Mayıs cumartesi günü gerçekleşecek taç giyme töreni dolayısıyla tarihi Windsor Şatosu’nda bir konser verileceğini ve ışık gösterileri düzenleneceği duyuruldu.

Charles, annesi Kraliçe Elizabeth’in eylül ayında ölmesini ardında Kral ilan edilmişti.

İngiltere’deki anketler, halkın çoğunluğunun monarşiyi desteklediğini ancak Cumhuriyet rejimine desteğin yavaş da olsa arttığını ortaya koyuyor.
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