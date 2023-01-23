Ukrayna için ibre Leopard'dan Abrams'a mı dönüyor?

Muhalefetteki Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, ABD’nin Abrams tanklarını Ukrayna’ya göndermesinin, bu ülkeye Leopard tankları gönderme konusunda isteksiz davranan Almanya’yı da cesaretlendireceğini savundu.



ABC televizyon kanalına konuşan Michael McCaul, “Bir Abrams tankı bile göndermek başta Almanya olmak üzere müttefikleri Rusya'ya karşı mücadele için Ukrayna’ya tank gönderme konusunda teşvik etmek için yeterli olacak.” dedi.



Son olarak geçen hafta İngiltere, Ukrayna’ya 14 adet “Challenger 2” tankı göndereceğini açıkladı.



ABD, maliyetli ve bakımı zor olduğu gerekçesiyle şu ana kadar Ukrayna’ya Abrams tankı vermeyi kabul etmedi.



İktidardaki Demokratların senatörü Chris Coons ise Abrams tanklarının gönderilmesi konusunda endişelerin bir tarafa bırakılması gerektiğini belirtti.



Coons, “Almanya'dan, Polonya'dan ve diğer müttefiklerden Leopard tanklarının sevkiyatının önünün açılması için Abrams tankları göndermemizi gerektiriyorsa, ben bunu desteklerim. Askerlerimizin Abrams tanklarının sofistike ve pahalı bir silah olduğu düşüncesine saygı duyuyorum, ancak yakın müttefiklerimizle çalışmaya devam etmeli ve bu konuda adım adım ilerlemeliyiz." dedi.