Ukrayna İHA’ları petrol rafinerilerini vurdu





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









St. Petersburg merkezli haber portalı Fontanka, yangına Ukrayna tarafından fırlatılan dronlar olduğunu iddia etti. Fontanka'ya göre saat 01.00 sıralarında iki insansız hava aracının St. Petersburg'a yaklaştığı görüldü. Ust-Luga limanı terminallerinin bulunduğu Leningrad bölgesinin Kingisepp bölgesine doğru yönelen İHA’lar NOVATEK tanklarından birini hedef aldı.





Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, NOVATEK şirketinin Ust-Luga limanındaki terminalinde yangın çıktığını açıkladı. İlk bilgiere göre can kaybı bulunmuyor, personel tahliye edildi. Vali, yangına neyin sebep olduğunu belirtmedi.





Leningrad bölgesi ilk kez 18 Ocak'ta insansız hava aracıyla saldırıya uğramıştı. Ukrayna İHA’sı Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulmuştu.





Ukrayna İHA’sı Bryansk’taki petrol deposunu vurdu





Ukrayna insansız hava aracının saldırısı sonucu Rusya’nın Bryansk Bölgesindeki Klintsov petrol deposunda yangın çıktı. Olayda ölü yada yaralı olup olmadığı ise açıklanmadı.





Bölge Valisi Alexander Bogomaz, Klintsovsk petrol deposunda drone saldırısından yangın çıktığını, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.





Olaya ilişkin açıklamada, uçak tipi İHA’nın elektronik harp sistemi yoluyla bastırıldığı, ancak İHA’nın imha edilene kadar tesise mühimmat bırakmayı başardığı belirtildi. Geçen yıl mayıs ayında da aynı şekilde petrol deposuna bir drone saldırısı düzenlenmişti.





Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Bryansk bölgesi düzenli olarak ateş altında kalıyor ve insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kalıyor. Bölge, geçen yılın Şubat ayından bu yana süresiz olarak yüksek düzeyde saldırı tehdidine maruz kaldı.