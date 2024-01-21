Donetsk’te pazar yeri vuruldu 27 vatandaş öldü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rus medyasının iddiasına göre Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27 vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.





İddialara göre saldırılarda İHA’lar da kullandı. Donetsk, Gorlovka, Makeevka, Yasinovatsky bölgeleri ateş altında kaldı.





Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin 22 Ocak'ta acil toplanması talebinde bulundu. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşma yapması bekleniyor.





Donetsk Yönetim Başkanı Denis Puşilin, Donetsk'teki pazar yerinin bombalanması sonucu ölenlerin sayısının 27'e yükseldiğini ikisi ağır en az 20 yaralı olduğunu söyledi.





Donetsk'teki pazarın bombalanması sırasında hayatını kaybedenler için 22 Ocak'ta bölgede bir günlük yas ilan edildi.