Sarayların millete faturası 2 milyar dolar

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, saray harcamalarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığının son 10 yılda sadece yatırım harcamalarına 1,2 milyar dolar gittiğini vurgulayan Öztrak, Beştepe’deki Sarayın önceki dönem maliyeti de eklendiğinde faturanın 2 milyar dolara ulaştığını belirtti.





Bu parayla Avrasya Tüneli gibi bir proje yapılabileceğini, üstüne de 400 milyon dolar para kalacağını; ya da yurdun dört yanında yüzlerce okul ve pansiyon yapılabileceğini; ya da Bilkent Şehir Hastanesi büyüklüğünde bir hastane kurulabileceğini hatırlatan Öztrak, “Bakan Şimşek tasarruf konusunda valilerden önce; Saray ve uçak koleksiyonu yapan, ucu bucağı görünmeyen araç konvoylarıyla dolaşan, ülkede israf kelimesinin vücut bulmuş hali olan kibir abidesine ve şürekasına söz geçirmeli. Yoksa milletimiz bir lafa, bir de icraata bakar. ‘Bize veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkımı’ der” değerlendirmesinde bulundu.





"2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"





Öztrak, yaptığı açıklamada, son 10 yılın yatırım programlarına göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2014-2023 döneminde “yatırım” harcamalarının toplamının 1 milyar 228 milyon dolara ulaştığını, 2012-2015 döneminde Beştepe’deki Saray Başbakanlık bünyesindeyken yapılan 764 milyon dolarlık harcama eklendiğinde toplam maliyetin 2 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.





Öztrak, Cumhurbaşkanlığının 2 milyar dolara ulaşan yatırım harcamalarının 1 milyar 652 milyon dolarının İstanbul’daki, Ankara Beştepe’deki saraylar ile Okluk’ta yapılan yazlık ve Ahlat’ta yapılan kışlık saraylara verilen para oluşturduğunu belirtti. Öztrak, kalan 339 milyon dolarlık gider ise inşaat-onarım harcamalarından basılı yayın alımına, bina tefrişatından taşıt alımına kadar değişik kalemlere harcandığını kaydetti.





BU PARAYLA NELER YAPILIRDI NELER…





Öztrak, Cumhurbaşkanlığının çoğunu da saray yapımı giderlerinin oluşturduğu 2 milyar dolara ulaşan harcamaları yerine başka neler yapılabileceğini şöyle özetledi:





“Bu parayla bir tane daha Avrasya Tüneli yapılır, üstüne de 400 milyon dolar para kalırdı. Ya da memleketimizin dört bir yanında 250 tane 32 derslikli lise, üstüne öğrenciler için 230 tane 200 kişilik pansiyon yapılırdı. Ya da en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılmış ve çevre düzenlemesine kadar her şey dâhil olmak üzere Bilkent Şehir Hastanesi büyüklüğünde bir hastane yapılabilirdi.”





Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in valilere, “Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası” dediği yönündeki haberleri anımsatan Öztrak, Bakan Şimşek’in gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışından; kağıdın arkasını kullanmaktan bahsetmeden önce bu harcamalara bir bakması gerektiğini vurguladı. Öztrak, “Mehmet Şimşek önce ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyen, Saray ve uçak koleksiyonu yapan, ucu bucağı görünmeyen araç konvoylarıyla dolaşan, ülkede israf kelimesinin vücut bulmuş hali olan kibir abidesine ve şürekasına söz geçirmeli” değerlendirmesinde bulundu.





"MİLLETE VERİYORLAR TALKINI, KENDİLERİ YUTUYOR SALKIMI"





Yönetimde israf son sürat devam ederken, Bakanların tasarruf sözlerinin bi anlamı olmayacağını kaydeden Öztrak, “Yoksa milletimiz bir lafa, bir de icraata bakar. ‘Bize veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkımı’ der. Saray’ın da, vitrin ekonomi yönetiminin sözlerine de inanmaz. Milletin inanmadığına yatırımcılar hiç inanmaz. Temiz para gelmez; aş da iş de olmaz” dedi.