Ukrayna ile Almanya arasında tarihi güvenlik anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Berlin'de Almanya'yla güvenlik anlaşmasına imza attı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, "tarihi bir adım" olarak nitelendirdiği anlaşmanın Berlin'in Ukrayna'ya verdiği destekten vazgeçmeyeceğini gösterdiğini ifade etti. Bu desteğin gerektiği sürece devam edeceğini vurgulayan Scholz, Kiev'e bir milyar 100 milyon euroluk yeni bir askeri destek paketinin sağlanacağını da açıkladı. Anlaşma, Ukrayna'da savaş sonrasında Rusya'dan gelebilecek yeni saldırıları püskürtmeye yönelik modern bir ordu kurulması için destek de öngörüyor.







DW Türkçe'nin haberine göre, Ukrayna liderini Berlin'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de ağırlayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da Ukrayna'nın Berlin'e güvenebileceğinin altını çizdi. Steinmeier, Kiev'le imzalanan anlaşmayı "şu ana kadar yaptığımız en değerli ve güçlü anlaşma" sözleriyle değerlendirdi.





Zelenskiy, üçüncü yılına giren savaşta müttefiklerden askeri destek arayışını yoğunlaştırıyor. Almanya'yla yapılan anlaşmayı "gerçek anlamda eşi benzeri görülmemiş bir ikili metin" olarak tanımlayan Ukrayna liderinin Fransa'yla da benzer bir mutabakata imza atacağı belirtildi.





Harris: Ukrayna'yı kaderine terk etmek Putin'e hediye olur

G7 ülkeleri geçen temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesinde Kiev'e uzun dönemli destek planlarını açıklamıştı. Ancak liderler, Ukrayna'nın ittifaka katılımı için bir takvim belirleyememişti.





Bu doğrultuda ilk anlaşma, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Kiev ziyareti çerçevesinde bu ülkeyle imzalanmıştı.





Ukrayna'ya verilecek destek ve Rus işgali Münih Güvenlik Konferansı'nda da geniş olarak ele alınıyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın ivedilikle ihtiyaç duyduğu kritik silahları ve kaynağı temin etmek için çalışacağını ifade etti. Harris, Kiev'i kaderine terk etmenin Rusya lideri Vladimir Putin'e bahşedilmiş bir hediye olacağının altını çizdi.