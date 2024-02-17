Samanyolu Haber /Gündem / Kritik 'Yavaş' kararı: Gelecek ve Saadet Partisi destek verecek mi? /17 Şubat 2024 10:28

Kritik 'Yavaş' kararı: Gelecek ve Saadet Partisi destek verecek mi?

Gelecek ve Saadet Partileri, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Ankara'da ne yapacaklarına karar verdiler.

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Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara'da mevcut başkan Mansur Yavaş'ı destekleme kararı aldı. 4 ilde ortak aday çıkaran partiler, 5 ilde ise CHP, DEVA, İYİ Parti, Demokrat Parti ve AKP'nin adaylarını destekleyecek.

Mansur Yavaş Desteği

Açıklamada, 5 yıldır Ankara'yı "müteahhitlere değil halka hizmet anlayışıyla" yöneten Mansur Yavaş'ın destekleneceği belirtildi. Yavaş'a verilecek desteğin koordinasyonu için ise Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün görevlendirildi.

Gelecek ve Saadet'in Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleme kararı, yerel seçimlerde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ortak Adaylar ve Desteklenen Partiler

Ortak Adaylar:

Konya: Abdulkadir Karaduman (Saadet Partisi)

Hatay: Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)

Denizli: Sema Silkin Ün (Gelecek Partisi)

Tekirdağ: Ahmet Akçay (Gelecek Partisi)

Desteklenen Partiler ve Adaylar:

Düzce: Murat Caymaz (DEVA)

Tokat: Şeref Menteşe (İyi Parti)

Kili: Yasin Topaloğlu (İyi Parti)

Ordu: Serhat Çelebioğlu (Demokrat Parti)

Mardin: Abdullah Erin (AKP)


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