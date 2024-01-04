Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi gerçekleşti /04 Ocak 2024 13:52

Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir değişiminde , 248 Rus asker ülkesine döndü

SHABER3.COM



TASS’ın yayınladığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile esir değişimi yapıldığını, esaretten 248 askeri personelin geri döndüğünü duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk yaptığı esir takasında 224 Ukraynalı asker ile 6 sivil serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "karmaşık bir müzakere süreci" sonucunda 248 Rus askeri personelinin Ukrayna kontrolündeki bölgelerden geri alındığı belirtildi.

Ülkelerine dönem esir askerler, tedavi ve rehabilitasyon için askeri nakliye uçaklarıyla Savunma Bakanlığı'na bağlı tıp merkezlerine nakledilecek.

Esir değişimini telegram kanalından teyit eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 224 Ukrayna askeri ile 6 sivilin serbest bırakıldığını bildirdi.

Serbest bırakılan bazı askerlerin Mariupol ve bu kentte bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki çatışmalarda yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus esaretinde bulunan tüm insanlarımızın dönmeleri için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.
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