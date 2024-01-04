Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere ve Norveç’ten Ukrayna’ya savunma desteği kararı /04 Ocak 2024 14:03

İngiltere ve Norveç’ten Ukrayna’ya savunma desteği kararı

İngiliz Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya yüzlerce hava savunma füzesini teslim ederken, Norveç hükümetinden ülke şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah ve savunma ürünleri satmasına izin geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 


İngiliz Savunma Bakanı Grant Shapps’un Ukrayna’ya yüzlerce hava savunma füzesini teslim ederek bu ülkenin hava savunma potansiyelini güçlendirmeye devam edeceklerini açıklamasının ardından ilk parti füzeler Ukrayna’ya yola çıktı.

İngiltere daha önce Ukrayna’ya verilen İngiliz hava savunma sistemlerini donatma amacıyla, Rus insansız hava araçlarını ve füzelerini şaşırtıcı doğrulukla vurma yeteneğine sahip yüzlerce hava savunma füzesini Ukrayna’ya gönderdi. Londra yönetiminin ayrıca Ukrayna’ya 200 adet havadan havaya füze verecek.

İngiliz Savunma Bakanı Grant Shapps daha önce Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus ordusuna karşı Storm Shadow seyir füzelerini kullanabileceğini söylemişti. 

26 Aralık'ta Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ignat, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Novocherkassk büyük çıkarma gemisine birkaç Batı füzesiyle saldırdığını bildirdi. Bunların uzun menzilli Storm Shadow ve SCALP füzeleri olduğunu söyledi. Ignat'a göre, Rus Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma sistemleri bu tür mermileri vurabilecek kapasitede, ancak Ukrayna ordusu "taktik teknikler ve Batı silahlarının yardımıyla" Rus savunmasını atlıyor.

Norveç hükümeti, ülke şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah ve savunma ürünleri satmasına 1 Ocak 2024'ten itibaren izin verdi. 

Yetkililer bu kararı, sınırlı tedarik kaynakları karşısında Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması gereğiyle açıkladı. Artık Norveç savunma şirketleri ihracat ve doğrudan satış lisansı için Dışişleri Bakanlığı'na başvurabilecek.

Lisanslar, yalnızca Ukrayna makamlarına satış, son kullanım garantileri, güvenli ulaşım rotası gibi hususları karşılanması halinde verilecek.

Daha önce Norveçli silah üreticilerinin, çatışmaların yaşandığı ülkelere doğrudan silah tedarikine yönelik anlaşmalar yapması yasaklanmıştı. Yasak, Ukrayna'ya yapılan tedarikler dışında hâlâ geçerli.
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