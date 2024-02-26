Ukrayna’nın kaybı 31 bin asker

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





İki saatlik basın açıklaması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 31 bin Ukrayna askerinin öldüğünü söyledi. Rus askeri planlamasına yardımcı olacağını gerekçe göstererek yaralı sayısını ise açıklamadı.





Zelenski, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Putin yalan söylüyor. Yine de bu bizim için büyük bir kayıp" dedi. Ukrayna, en son 2022 sonunda 13 bin Ukraynalı askerin öldüğünü açıklamıştı.





New York Times gazetesinin Ağustos ayında yayınladığı bir haberde, ölen Ukraynalı sayısının 70 bine yakın olduğu kaydedilmişti. Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada çatışmalarda Rusya tarafından kayıpların olduğunu söyledi.