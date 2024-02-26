Kiev ile Moskova uzun bir aradan sonra ilk defa bir araya gelecek

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Kiev yönetimi, İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna krizine yönelik "barış formülü" zirvesine Rusya’dan da bir heyetin katılmasına izin verdi.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisinin başkanı Andrey Yermak, "yakın gelecekte" İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin ikinci konferansa müttefikleri olduğu ülkelerin temsilcilerinin katılacağını, ikinci zirvede çözüm planının hiçbir arabulucu olmadan hazırlanabileceğini öngördüklerini söyledi.





Yermak, yerel televizyonda yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin anlaşmazlığın çözümü için Moskova temsilcilerini bu zirveye davet edileceğini dışlamayarak ‘‘Bu planın kendilerine sunulacağı Rusya'nın temsilcilerini de hep birlikte (konferansa) davet ediyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bildiğim kadarıyla Zaferimiz çalınmayacak. Bu sefer farklı olacak. Bu sefer kimse aldanmayacak. Minsk-3 olmayacak. Söylemek istediğim en önemli şey bu. Öyle ki, federal kanallardan, “barış”tan bahseden uzmanlardan ne tür bilgiler alırsanız alın, bundan emin olabilirsiniz. Bazı müzakere taktikleri olabilir ama bu, düşmanlıkların zamanından önce sona ermesi anlamına gelmeyecektir. Bu savaş ancak Zaferimizle sona erecektir. Artık buna güven var. Ve bu güven, bugün fabrikalarda üç vardiya halinde arka planda çalışan tüm insanlar tarafından bize verilmektedir.’’





Yermak ayrıca Rusya ile doğrudan müzakerelerin ancak Moskova’daki bir hükümet değişikliğinin ve yeni yönetimin çatışmayı Zelensky'nin "barış formülü"ne göre çözmekle ilgilenmesi durumunda mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ilk kez Kasım 2022'deki G20 zirvesinde “barış formülünü” açıkladı.





Plan, Rus birliklerinin geri çekilmesini de içeriyor. 15 Ocak 2024'te İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd, Zelensky'nin kendilerinden üst düzey bir barış konferansı düzenlenmesini istediğini duyurdu. İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Rusya'nın konferansa katılmasının pek olası görünmediğini söyledi.