Ukrayna’nın Rus çıkarma gemisini vurduğu iddia edildi

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Rus ordusuna yakınlığıyla bilinen Rybar Telegram kanalı ise saldırı iddialarını doğrulayarak, Ukrayna tarafından yapılan saldırının insansız deniz araçları tarafından gerçekleştirildiğini ve daha önce olduğu gibi koordinasyon ve rehberliklerin NATO insansız keşif uçağı tarafından yapıldığını duyurdu.





Saldırıdan Rus gemisinin tüm mürettebatının sağ olarak kurtulmayı başardığı belirtildi. Rus gemisindeki hasarın boyutu bilinmiyor. Saldırıya ait olduğu iddia edilen ve sosyal medya ve Telegramdan yayınlanan görüntülerde, Kırım açıklarında denizde bir gemiden siyah dumanların çıktığı görülüyor.





Rusya: 9 İHA imha edildi





Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait dokuz uçak tipi İHA'nın Belgorod ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde gece saatlerinde durdurularak imha edildiğini bildirdi. Daha önce ise Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde altı İHA'nın durdurulduğunu duyurmuştu.





Bakanlığa göre, hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde iki, Voronej bölgesi üzerinde bir ve Karadeniz üzerinde altı insansız hava aracını daha düşürdü. Yaralı ve hasara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.





Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısı sonucu bir kadının yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.





Kursk bölgesi valisi Roman Starovoyt ve Voronej bölgesi valisi Alexander Gusev, gece saldırıları hakkında henüz açıklama yapmadı.