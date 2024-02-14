Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklarda din eğitimi /14 Şubat 2024 15:42

Çocuklarda din eğitimi

Raindrops TV YouTube kanalında Numan Yiğit'in hazırlayıp sunduğu yeni bir program başladı.

SHABER3.COM

Numan Yiğit'in hazırlayıp sunduğu, Raindrops TV YouTube kanalında yayınlanan "Çocuklarda Din Eğitimi" programı, ailelerin çocuklarına dinî değerleri doğru bir şekilde aktarmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Program, çocukların dinî eğitimi ile ilgili temel kavramları ele almakta ve bu konuda ailelere rehberlik etmektedir.



Numan Yiğit'in sunumuyla, programın ilk bölümünde İslam dininde çocuk eğitimi üzerine temel kavramlar inceleniyor. Bu çerçevede, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin   "Çekirdekten Çınara" kitabı ve İbrahim Canan'ın çocuk terbiyesi üzerine eserleri referans alınıyor. Programda, çocuk eğitiminde farklı kültürlerin ve dinlerin yöntemlerine değinilerek, İslam'ın çocuk eğitimindeki önemi vurgulanıyor.

Programın ilk bölümünde, çocukların dinî eğitiminin önemi ve gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Çocukların ruhsal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için dinî değerlerin erken yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde dinî eğitim almalarının gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

Programda ayrıca, çocukların dinî eğitimini desteklemek için aile içi iletişim ve etkileşimin önemi üzerinde durulmaktadır. Ailelerin çocuklarıyla açık ve samimi bir şekilde dinî konuları konuşmaları ve onların dinî duygularını anlamaya çalışmaları önemlidir. Ayrıca, çocukların dinî ritüelleri ve ibadetleri aileleriyle birlikte yapmaları teşvik edilmelidir.

Programın bir diğer önemli konusu, çocukların dinî eğitimini desteklemek için okul ve toplumun rolüdür. Okulların ve toplumun çocukların dinî ve ahlakî değerlerini desteklemesi ve güçlendirmesi önemlidir. Bu nedenle, okulların ve toplumun çocuklara dinî eğitim konusunda destek olması ve onların dinî kimliklerini güçlendirmesi gerekmektedir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çocuklarda din eğitimi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:26:56