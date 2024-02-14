Numan Yiğit'in hazırlayıp sunduğu, Raindrops TV YouTube kanalında yayınlanan "Çocuklarda Din Eğitimi" programı, ailelerin çocuklarına dinî değerleri doğru bir şekilde aktarmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Program, çocukların dinî eğitimi ile ilgili temel kavramları ele almakta ve bu konuda ailelere rehberlik etmektedir.













Numan Yiğit'in sunumuyla, programın ilk bölümünde İslam dininde çocuk eğitimi üzerine temel kavramlar inceleniyor. Bu çerçevede, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin "Çekirdekten Çınara" kitabı ve İbrahim Canan'ın çocuk terbiyesi üzerine eserleri referans alınıyor. Programda, çocuk eğitiminde farklı kültürlerin ve dinlerin yöntemlerine değinilerek, İslam'ın çocuk eğitimindeki önemi vurgulanıyor.





Programın ilk bölümünde, çocukların dinî eğitiminin önemi ve gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Çocukların ruhsal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için dinî değerlerin erken yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde dinî eğitim almalarının gerekliliği üzerinde durulmaktadır.





Programda ayrıca, çocukların dinî eğitimini desteklemek için aile içi iletişim ve etkileşimin önemi üzerinde durulmaktadır. Ailelerin çocuklarıyla açık ve samimi bir şekilde dinî konuları konuşmaları ve onların dinî duygularını anlamaya çalışmaları önemlidir. Ayrıca, çocukların dinî ritüelleri ve ibadetleri aileleriyle birlikte yapmaları teşvik edilmelidir.





Programın bir diğer önemli konusu, çocukların dinî eğitimini desteklemek için okul ve toplumun rolüdür. Okulların ve toplumun çocukların dinî ve ahlakî değerlerini desteklemesi ve güçlendirmesi önemlidir. Bu nedenle, okulların ve toplumun çocuklara dinî eğitim konusunda destek olması ve onların dinî kimliklerini güçlendirmesi gerekmektedir.