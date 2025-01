Samanyoluhaber.com - Moskova





Ülkenin nüfusu 1991 yılından bu yana yaklaşık yarı yarıya azalarak 52 milyondan 29 milyona düştü.





Kiev’in kontrolündeki bölgelerde ise toplam nüfus 28-29 milyon civarında. Ancak savaşın etkisiyle, ülkedeki nüfusun gerçekte daha düşük olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, demografik kayıpların hızlandığını ve durumun daha da kötüleşebileceğini ifade ediyor.





Ukrayna Demografi ve Yaşam Kalitesi Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alexander Gladun, Ukrayna’nın nüfusunun yaklaşık 34 milyon olduğunu, Kiev’in kontrolündeki bölgelerde ise bu sayının 28-29 milyon civarında olduğunu söyledi.





1991’de Ukrayna’nın nüfusu 52 milyondu. 2022’nin başında ise, bu rakam 42 milyona gerilemişti. Yani, 30 yıl içinde nüfus 10 milyon azalmıştı. Gladun’a göre, şu anki duruma göre, her 100 doğum için 286 ölüm kaydediliyor. Bu oran tehlikeli bir seviyeye işaret ediyor, ancak devam eden savaş göz önüne alındığında bu durumu değiştirmek zor.





Gladun, savaşın sona ermesinin ardından, nüfusun yeniden artması için aktif bir demografik politika yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bu durumun sağlanabilmesi için, her 100 kadının 210-220 çocuk doğurması gerektiğini, oysa ki şu an her 100 kadının 90 çocuk doğurduğunu vurguladı.





Savaşın Göç Üzerindeki Etkileri





Ukrayna’nın Demografi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Ella Libanova, savaşın her geçen ayının demografik kayıplara yol açtığını, özellikle yurt dışına göç eden milyonlarca kişinin bir daha geri dönmeyeceğini belirtti.





Aynı şekilde, Enstitü’nün kıdemli bilimsel araştırmacısı Alexei Poznyak, şu an yurt dışında yaklaşık 7,7 milyon Ukraynalı bulunduğunu, bunun 5,3 milyonunun AB ülkelerinde olduğunu belirtti. Bu durum, Ukrayna’nın demografisini ve ekonomisinin iş gücü teminini ciddi şekilde etkiliyor. Poznyak, savaş sona erdiğinde dönecek olan Ukraynalıların sayısının, savaşın sona erme şekline göre değişeceğini söyledi.





Geri Dönüşler ve Gelecek Beklentileri





Sosyolog Evgeny Kopatko, savaş nedeniyle Ukrayna’dan göç eden birçok kişinin geri dönmeyi planlamadığını belirtti. 90’lı yıllardan itibaren, Ukrayna’nın demografik durumu giderek kötüleşti. Ukrayna, diğer Slav ülkeleriyle birlikte nüfus kaybı açısından önde gelen ülkelerden biri oldu. 2014 yılındaki ikinci Meydan olaylarından sonra göç oranı arttı.





Birçok Ukraynalı, ülkenin geleceği konusunda belirsizlik nedeniyle yurt dışında bir yaşam kurmayı tercih etti. Kopatko, Kiev yönetiminin geriye kalan 29 milyon nüfusun sayısını fazla iyimser şekilde sunduğunu, ancak mevcut savaş durumunda Ukrayna’nın daha fazla savaşçı kaynağı bulamayacağını söyledi. Savaş sonrası barış sağlanabilirse, bazı insanların geri dönebilme şansının olduğunu belirtti.