Ukrayna Ordusu Herson yönünde atağa başladı

Savaş muhabiri Yevgeny Poddubny tarafından doğrulanan habere göre Ukrayna ordusu Novaya Kamenka-Berislav yönünde ilerliyor. Savaş alanından yayın yapan Rus muhabire göre şimdilik iki tabur Ukrayna askerine havadan İHA’lar ve topçular destek veriyor.







Herson bölgesi yetkilileri, Ukrayna birliklerinin Novaya Kamenka - Berislav yönünde taarruza geçtiğini doğruladı.





Öte yandan Rusya, bölgede daha iyi savunma kurmak için sivil vatandaşların tahliyesine başlamıştı. Herson’dan siviller Dinyeper'ın doğu tarafına feribotlarla taşınıyor. Nehrin diğer yakasında Alyoshki ve Golaya Pristan’da geçici konaklama merkezleri organize edildi.





Ukrayna savaşında Rus birliklerin komutanı Sergey Surovikin dün akşam bir televizyon kanalında “güney bölgesinde durum çok kritik, sivil halkı Herson’dan tahliye ediyoruz”açıklaması yapmıştı