Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna savaşında Nisan-Mayıs ayları çok kritik /28 Mart 2023 11:18

Ukrayna savaşında Nisan-Mayıs ayları çok kritik

Rusya ve Ukrayna ordularının karşı karşıya geldiği, cephe hattında yaşanan yoğun çatışmalar, Nisan-Mayıs aylarında Ukrayna’nın başlatmayı planladığı büyük taarruz ile yerini çok kritik bir duruma bırakabilir.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 


Kara taarruzu öncesi cephe gerisinde ikmal yollarının kesilmesi, aralıksız saldırıların olması gerekiyor. Henüz Ukrayna ordusundan beklenen taarruz öncesi bu tür saldırıların yoğun olarak yapıldığını görmedik. 

Mevcut durum, Nisan başı gibi olması planlanan taaruzun belki Nisan ortalarına veya Mayıs başlarına sarkacağını düşündürüyor.
Geçtiğimiz gün Zelenskiy’nin henüz vaadedilen silah yardımları alamadıklarını, şu anda taaruza başlayamayacakları açıklaması beraber okunduğunda daha anlamlı hale geliyor.

Batı’dan aldığı milyarlarca dolarlık modern silahlarla Batı’ya ‘Rusya karşısında zafer elde edeceği ümidi veren Kiev’in topraklarını geri alabilmek için taarruzdan başka bir seçeneği yok.

Cephede sıkışmışlığı aşamayan Rus ordusu ise Ukrayna’nın taarruzunu bir fırsata çevirmenin hesabına düşmüş durumda. Moskova, kontrol ettiği bölgelerden savunma pozisyonunu güçlendirerek belki de Kiev’in taarruzunu durdurup ardından karşı atağa geçmenin planlarını bile yapıyor olabilir. Bu yüzden önümüzdeki iki ay, Ukrayna savaşının ne yöne doğru evrileceğini bize gösterecek.
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