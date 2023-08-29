Ukrayna silah sanayisini güçlendirecek

Batılı ülkelerin silah desteğine muhtaç

Ukrayna, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için sürdürdüğü zayıf karşı taarruzlarda büyük miktarlarda mühimmat ve silaha gereksinim duyuyor. Ancak yeterince silah üretimi bulunmayan Ukrayna Batılı müttefiklerinden gelen askeri yardıma muhtaç durumda.